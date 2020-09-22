20 сентября в 13.41 в селе Киевка по ул. 9 Мая произошел пожар в частном доме. В данном доме проживает многодетная семья. При задымлении в доме сработал датчик АДПИ с GSM-модулем, установленный в зале жилого дома. До прибытия подразделений пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались пять человек, из которых, трое детей. В результате пожара огнем повреждена крыша жилого дома на площади 18 кв.м., дверное полотно, потолочное перекрытие. Пострадавших на пожаре нет. Причина пожара устанавливается. На тушение привлекались две единицы техники и девять человек личного состава.



