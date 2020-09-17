В Омской области уже в половине сельских районов выявлен птичий грипп.

Карантин установлен в селах Большереченского, Горьковского, Калачинского, Кормиловского, Крутинского, Марьяновского, Москаленского, Муромцевского, Нижнеомского, Оконешниковского, Омского, Полтавского, Саргатского, Тюкалинского и Черлакского районов. Список районов, где выявлена опаснейшая инфекция, постоянно расширяется.

Так, накануне карантин по птичьему гриппу был объявлен в райцентре Марьяновка — там падеж птицы от гриппа зафиксирован в личном подсобном хозяйстве на улице Кирова.

Отметим, что на селе уже начали прививать домашнюю птицу от инфекции. Тем не менее, пришлось уничтожить тысячи домашних кур, уток, гусей. А на «Иртышской птицефабрике», куда также попала зараза, истребят более 1,5 млн кур.