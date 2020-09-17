22 сентября в Татарском районе стартует Открытый чемпионат района по хоккею «Кубок генерала Телегина». Торжественное открытие и награждение призеров чемпионата 2019-2020 г. состоится в 19.40. В соревнованиях примут участие команды: «Сибирь» (Чистоозерный район), «Чаны», «Усть-Тарка», «Легион» (Татарск), «Викинг» (Ивановка, Калачинский район), «Сибиряк» (Калачинск), «Луч» (Татарск), «Сибирские медведи» (Новоникольск, Усть-Таркский район).
Расписание игр первого круга
22 сентября - «Сибирь» - «Чаны»
23 сентября - «Луч» - «Усть-Тарка»
24 сентября - «Легион» - «Сибирские медведи»
25 сентября - «Викинг» - «Сибиряк»
29 сентября - «Легион» - «Сибирь»
30 сентября - «Луч» - «Сибирские медведи»
1 октября - «Викинг» - «Усть-Тарка»
2 октября - «Чаны» - «Сибиряк»
6 октября - «Усть-Тарка» - «Чаны»
7 октября - «Луч» - «Сибиряк»
8 октября - «Сибирь» - «Сибирские медведи»
9 октября - «Легион» - «Викинг»
13 октября - «Сибиряк» - «Сибирь»
14 октября - «Луч» - «Чаны»
15 октября - «Сибирские медведи» - «Викинг»
16 октября - «Усть-Тарка» - «Легион»
20 октября - «Сибирь» - «Викинг»
21 октября - «Луч» - «Легион»
22 октября - «Чаны» - «Сибирские медведи»
23 октября - «Усть-Тарка» - «Сибиряк»
27 октября - «Сибирь» - «Усть-Тарка»
28 октября - «Луч» - «Викинг»
29 октября - «Чаны» - «Легион»
30 октября - «Сибирские медведи» - «Сибиряк»
3 ноября - «Чаны» - «Викинг»
5 ноября - «Луч» - «Сибирь»
6 ноября - «Легион» - «Сибиряк»
10 ноября - «Сибирские медведи» - «Легион»
Начало игр – в 20.00. В связи с эпидемиологической ситуацией матчи проводятся без участия зрителей.
Источник: КСС