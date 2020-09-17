22 сентября в Татарском районе стартует Открытый чемпионат района по хоккею «Кубок генерала Телегина». Торжественное открытие и награждение призеров чемпионата 2019-2020 г. состоится в 19.40. В соревнованиях примут участие команды: «Сибирь» (Чистоозерный район), «Чаны», «Усть-Тарка», «Легион» (Татарск), «Викинг» (Ивановка, Калачинский район), «Сибиряк» (Калачинск), «Луч» (Татарск), «Сибирские медведи» (Новоникольск, Усть-Таркский район).

Расписание игр первого круга

22 сентября - «Сибирь» - «Чаны»

23 сентября - «Луч» - «Усть-Тарка»

24 сентября - «Легион» - «Сибирские медведи»

25 сентября - «Викинг» - «Сибиряк»

29 сентября - «Легион» - «Сибирь»

30 сентября - «Луч» - «Сибирские медведи»

1 октября - «Викинг» - «Усть-Тарка»

2 октября - «Чаны» - «Сибиряк»

6 октября - «Усть-Тарка» - «Чаны»

7 октября - «Луч» - «Сибиряк»

8 октября - «Сибирь» - «Сибирские медведи»

9 октября - «Легион» - «Викинг»

13 октября - «Сибиряк» - «Сибирь»

14 октября - «Луч» - «Чаны»

15 октября - «Сибирские медведи» - «Викинг»

16 октября - «Усть-Тарка» - «Легион»

20 октября - «Сибирь» - «Викинг»

21 октября - «Луч» - «Легион»

22 октября - «Чаны» - «Сибирские медведи»

23 октября - «Усть-Тарка» - «Сибиряк»

27 октября - «Сибирь» - «Усть-Тарка»

28 октября - «Луч» - «Викинг»

29 октября - «Чаны» - «Легион»

30 октября - «Сибирские медведи» - «Сибиряк»

3 ноября - «Чаны» - «Викинг»

5 ноября - «Луч» - «Сибирь»

6 ноября - «Легион» - «Сибиряк»

10 ноября - «Сибирские медведи» - «Легион»

Начало игр – в 20.00. В связи с эпидемиологической ситуацией матчи проводятся без участия зрителей.