Расписание пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится 16 – 23 сентября в связи с проведением плановых ремонтных работ на пути. Корректировка во времени следования составит до 34 минут.

Изменения коснутся 8 пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Коченево – Новосибирск, Барабинск – Татарская, Татарская – Колония.

Пригородная компания "Экспресс-пригород" просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.