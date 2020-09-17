Расписание пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится 16 – 23 сентября в связи с проведением плановых ремонтных работ на пути. Корректировка во времени следования составит до 34 минут.
Изменения коснутся 8 пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Коченево – Новосибирск, Барабинск – Татарская, Татарская – Колония.
Пригородная компания "Экспресс-пригород" просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.
Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте компании, по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00), а также на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.
Источник: РЖД