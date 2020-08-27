Сегодня, 27 августа, новосибирские следователи-криминалисты нашли тело 14-летнего Олега Иванова.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова, мальчика нашли в 4 километрах от места исчезновения.

— При осмотре останков потерпевшего признаков насильственной смерти не установлено. Однако точную причину смерти потерпевшего установит судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказала Кулешова.

Подросток пропал 1 июля. Несовершеннолетний со своим отцом приехали на остановку общественного транспорта «ТЭЦ 5» Октябрьского района города Новосибирска. От остановки они направились по лесной дороге в направлении МЖК «Восточный», где по пути следования им встретился мужчина с большой собакой. Подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина собаки пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к МЖК «Восточный». Закончив разговор, мужчина обнаружил, что ребенок пропал. Олег Иванов страдал аутизмом, не мог ориентироваться на местности, у него была слабо развита речь.