В связи со сложной эпизоотической обстановкой управление ветеринарии Татарского района в сельских поселениях района и города Татарске проводит бесплатную вакцинацию домашней птицы всех видов и возрастов против гриппа. Для жителей г. Татарска запись по телефонам: 20-577, 20-448. Жителям сельских поселений уточнять дату проведения вакцинации в сельских администрациях.

Как сообщает Омскинформ, в Омской области птичий грипп выявлен в 15 деревнях 12 районов. Жителям Омской области запретили выпускать домашних птиц в водоемы, пока выявляются вспышки птичьего гриппа. Главам районов поручили сообщать о нарушениях безвыгульного режима в Россельхознадзор, сообщила пресс-служба облправительства по итогам совещания по ситуации с распространением гриппа птиц.В надзорном ведомстве подчеркнули, что для нарушителей ветеринарных правил предусмотрен штраф.

- Заболевали и гибли гуси и утки, содержащиеся на свободном выгуле рядом с водоемами, где гнездилась и кормилась дикая птица. При этом куры и индейки, находившиеся в вольерах, оставались здоровыми или заболевали в результате вторичного инфицирования от домашних гусей и уток, – рассказали в облправительстве.





