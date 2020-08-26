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25 августа в Новосибирской области прошел ХХ съезд работников образования региона. Выступая на пленарном заседании, губернатор Андрей Травников отметил, что непростые условия, в которых пришлось работать педагогам региона в последние годы, не помешали им добиться высоких результатов.

Андрей Александрович  напомнил, что Новосибирская область максимально включилась во все мероприятия нацпроектов «Образование» и «Демография», и во многих из них  - в качестве пилотного региона. Минувший год также осложнился  переходом на дистанционное обучение в связи с коронавирусом, что внесло свои коррективы в организацию и проведение ГИА. «Со всеми этими трудностями  вам удалось  достойно справиться. Кроме того, вы показали результат по улучшению качества образования по сравнению с прошлым годом. По итогам ЕГЭ можно отметить, что проблемы по качеству образования, которые были отмечены на прошлом съезде, были решены - по некоторым предметам добились неплохой динамики», - отметил Губернатор.

Андрей Травников так же обозначил задачи, на которые предстоит обратить внимание в предстоящий период.

«Если мы заявили о своих амбициях войти в пятерку регионов-лидеров РФ по уровню развития образования, то и повестку должны формировать мы. Не просто качественно, своевременно и лучше других реализовывать  мероприятия национальных проектов и других федеральных программ, а самим определять свой маршрут, который мы считаем правильным, по сути, становиться пионерами во многих начинаниях. И здесь нам не хватает динамики», - подчеркнул Андрей Александрович.

В ходе  заседания Глава региона Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания  Андрей Шимкив вручили награды лучшим представителям сферы образования Новосибирской области.

В их числе – Татьяна Владимировна Шмакова, заведующая детского сада № 6 г.Татарска. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Новосибирской области».

 

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Источник: Правительство НСО  

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