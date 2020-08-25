В личных подсобных хозяйствах граждан Крутинского, Полтавского и Нижнеомского и других районов Омской области, обостряется эпизоотическая ситуация по гриппу птиц.

Вероятность заноса вируса гриппа птиц на территорию Татарского, Усть-Таркского и других районов Новосибирской области с мигрирующими потоками перелетных птиц остается высокой.

Угроза возникновения очагов гриппа птиц связана с возможностью прямого контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами. Наиболее уязвимыми будут личные подворные хозяйства и мелкотоварные фермы с выгульным способом содержания птиц.

Неблагополучным регионом 2019 года в Российской Федерации являлся Ростовская область.

В связи с серьезным осложнением эпизоотической ситуации по гриппу птиц, важно обеспечить организацию безвыгульного содержания птиц в частных подворьях в целях исключения любых контактов домашней птицы с дикими и синантропными птицами и продуктами их жизнедеятельности.

В целях недопущения заноса вируса гриппа и распространения инфекции, профилактики заражения человека вирусом гриппа птиц необходимо придерживаться следующих правил:

1. Не допускать контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами:

- обеспечить поение птиц, не допуская их к открытым водоемам, где останавливается дикая птица;

- обеспечить содержание птиц в условиях, исключающих контакт с дикими и синантропными птицами (безвыгульное содержание, ограждения из сетки, оборудование навесов, отпугивание и т.п.);

- запрещается отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных хозяйствах;

- не допустить потрошение охотничьей дичи на территории дворов и скармливание отходов домашним животным;

- обеспечить изолированное хранение кормов в закрытом помещении с целью недопущения его контаминации экскрементами диких и синантропных птиц;

- организовать изолированное хранение инвентаря по уходу за домашними птицами, содержать его в чистоте;

- производить своевременную уборку дворовых территорий и загонов от мусора и продуктов жизнедеятельности птиц;

- кормление птиц осуществлять в помещении в целях недопущения россыпи кормов на выгуле и привлечения диких птиц.

2. Обеспечить раздельное содержание разных видов птиц.

3. Приобретение молодняка птицы и инкубационного яйца осуществлять из благополучных источников при наличии ветеринарных сопроводительных документов, воздерживаясь от покупки живой птицы на рынках и несанкционированных местах торговли.

4. Не допускать посторонних лиц в места содержания домашней птицы.

5. Не допускать употребление в пищу и скармливание животным подозрительной в заболевании птицы.

6. Использование пуха и пера в быту допускается после термической обработки (ошпаривание).

7. Ежедневно проводить осмотр всех птиц на подворье.

8. Подготовить запас дезинфицирующих средств (хлорамин, хлорная известь) и проводить дезинфекцию инвентаря и птичников после их полной очистки.

9. Обеспечить обеззараживание помета и подстилки путем сжигания или биотермическим методом.

10. Соблюдать правила личной гигиены: уход за птицей осуществлять в специальной одежде, мыть руки с мылом после ухода, потрошение производить в перчатках и т.п.

11. При первых признаках заболевания и аномального поведения птиц (отказ от корма и воды; взъерошенность оперения; опухание головы; изменение цвета гребня, бородок и конечностей; нарушение координации движения; тремор; аномальная поза; помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц и др.) и случаях внезапного массового падежа необходимо немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу район для выявления причин заболевания и недопущения эпизоотии.

12. Предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию птиц для осмотра и профилактической вакцинации против гриппа птиц.

А.В.Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского и Усть-Таркского районов