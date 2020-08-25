В личных подсобных хозяйствах граждан Крутинского, Полтавского и Нижнеомского и других районов Омской области, обостряется эпизоотическая ситуация по гриппу птиц.
Вероятность заноса вируса гриппа птиц на территорию Татарского, Усть-Таркского и других районов Новосибирской области с мигрирующими потоками перелетных птиц остается высокой.
Угроза возникновения очагов гриппа птиц связана с возможностью прямого контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами. Наиболее уязвимыми будут личные подворные хозяйства и мелкотоварные фермы с выгульным способом содержания птиц.
Неблагополучным регионом 2019 года в Российской Федерации являлся Ростовская область.
В связи с серьезным осложнением эпизоотической ситуации по гриппу птиц, важно обеспечить организацию безвыгульного содержания птиц в частных подворьях в целях исключения любых контактов домашней птицы с дикими и синантропными птицами и продуктами их жизнедеятельности.
В целях недопущения заноса вируса гриппа и распространения инфекции, профилактики заражения человека вирусом гриппа птиц необходимо придерживаться следующих правил:
1. Не допускать контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами:
- обеспечить поение птиц, не допуская их к открытым водоемам, где останавливается дикая птица;
- обеспечить содержание птиц в условиях, исключающих контакт с дикими и синантропными птицами (безвыгульное содержание, ограждения из сетки, оборудование навесов, отпугивание и т.п.);
- запрещается отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных хозяйствах;
- не допустить потрошение охотничьей дичи на территории дворов и скармливание отходов домашним животным;
- обеспечить изолированное хранение кормов в закрытом помещении с целью недопущения его контаминации экскрементами диких и синантропных птиц;
- организовать изолированное хранение инвентаря по уходу за домашними птицами, содержать его в чистоте;
- производить своевременную уборку дворовых территорий и загонов от мусора и продуктов жизнедеятельности птиц;
- кормление птиц осуществлять в помещении в целях недопущения россыпи кормов на выгуле и привлечения диких птиц.
2. Обеспечить раздельное содержание разных видов птиц.
3. Приобретение молодняка птицы и инкубационного яйца осуществлять из благополучных источников при наличии ветеринарных сопроводительных документов, воздерживаясь от покупки живой птицы на рынках и несанкционированных местах торговли.
4. Не допускать посторонних лиц в места содержания домашней птицы.
5. Не допускать употребление в пищу и скармливание животным подозрительной в заболевании птицы.
6. Использование пуха и пера в быту допускается после термической обработки (ошпаривание).
7. Ежедневно проводить осмотр всех птиц на подворье.
8. Подготовить запас дезинфицирующих средств (хлорамин, хлорная известь) и проводить дезинфекцию инвентаря и птичников после их полной очистки.
9. Обеспечить обеззараживание помета и подстилки путем сжигания или биотермическим методом.
10. Соблюдать правила личной гигиены: уход за птицей осуществлять в специальной одежде, мыть руки с мылом после ухода, потрошение производить в перчатках и т.п.
11. При первых признаках заболевания и аномального поведения птиц (отказ от корма и воды; взъерошенность оперения; опухание головы; изменение цвета гребня, бородок и конечностей; нарушение координации движения; тремор; аномальная поза; помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц и др.) и случаях внезапного массового падежа необходимо немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу район для выявления причин заболевания и недопущения эпизоотии.
12. Предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию птиц для осмотра и профилактической вакцинации против гриппа птиц.
А.В.Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского и Усть-Таркского районов