По данным оперативного штаба на утро 10 августа в регионе зарегистрировано 10 269 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+87 за последние сутки), в том числе инфицированы 599 детей. 8 487 пациентов выписаны с выздоровлением (+28 за сутки).

По оперативным данным на территории Татарского района на 10.08.2020: Больных COVID - 61 человек. За сутки выявлено больных COVID + 0. Выздоровевших нарастающим итогом - 110 человек.

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 40 лет, 45 лет и 64 года, женщины в возрасте 81 год и 87 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 285 человек.В отделениях реанимации находятся 50 человек. На ИВЛ – 5 пациентов.Госпитализированы 49 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 193.В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 662 пациента.Всего в Новосибирской области проведено 346 596 тестов на коронавирус.Под медицинским наблюдением находятся 322 жителя региона, 32 960 человек сняты с меднаблюдения.