13 августа исполняется 95 лет со дня образования Татарского района.

Большинство мероприятий пройдёт в онлайн – режиме, сообщает районная администрация. На данный момент ведутся съёмки праздничного онлайн – концерта, посвященного юбилею района, в программу которого войдут торжественные поздравления и самые яркие и красочные номера художественной самодеятельности.

К 13 августа будет выпущен фотоальбом, посвящённый юбилею: «Я здесь живу и край мне этот дорог», на страницах которого запечатлены самые живописные места нашего района.

К праздничному событию ведутся съёмки полноценного документального фильма. Съёмочная группа продолжает работу, объезжая муниципальные образования Татарского района. Премьера фильма, в связи с пандемией, перенесена на сентябрь и состоится в главном кинозале «Родина».

В студии звукозаписи РДК ведётся работа над диском с песнями, посвящённым Татарскому району. К записи будут привлечены лучшие исполнители города Татарска и Татарского района. На данный момент в студии ведётся сведение и аранжировка песен артистов.