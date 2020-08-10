Секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Травников принял участие в расширенном заседании политсовета в Татарском и Чистоозерном районах.

Предвыборная кампания в Новосибирской области продолжается. Напомним, что уже в сентябре пройдут масштабные выборы, результаты которых отразятся на дальнейшем развитии региона.

6 августа состоялось расширенное заседание политсовета Местных отделений партии в Татарском и Чистоозерном районах области.

Во время встречи с местными жителями секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Травников поблагодарил всех, и в том числе депутатов Законодательного собрания Игоря Умербаева и Сергея Титкова, за сотрудничество, сплоченность и единство в решении социально-экономических вопросов. Глава региона подчеркнул значимость предстоящих выборов.

«Выборы для меня лично – особенные, потому что я возглавил реготедление «Единой России» и вошел в тройку областного списка вместе с Александром Карелиным и Андреем Шимкивом. Мы удовлетворены тем уровнем рабочих взаимодействий, которые сложились в Новосибирской области между правительством региона и Законодательным собранием, между городом Новосибирском и региональным правительством. Есть ощущение, что сегодня мы работаем в единой дружной и крепкой команде. И поэтому нам удается делать многое. Меньше года прошло с момента моего посещения Татарска и мне приятно видеть, что те проблемы, которые обсуждали в прошлый раз - они уже в стадии решения», - отметил положительную динамику в районе Андрей Травников.

Секретарь реготделения «Единой России» подчеркнул, что такой уровень взаимоотношений важно сохранить на ближайшую пятилетку, но для этого нужно обеспечить большинство в областном парламенте и Горсовете.

«У нас есть все основания для того, чтобы выполнить задачу в предстоящую кампанию. Только «Единая Россия» обеспечила кандидатов, а это почти 5 тысяч человек, на выборах всех уровней», - отметил Андрей Травников.

Во время встречи с партактивом шла речь и о формировании пакета наказов. Уже сейчас нужно собирать значимые инициативы жителей в программу наказов, потому что все они, в конечном итоге будут исполены . И это важно, потому что благодаря такому подходу можно многое сделать для жителей Татарского и Чистоозерного районов.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил местных жителей за активное голосование по поправкам в Конституцию РФ и напомнил, что предстоящие выборы будут уникальные. Впервые в истории Новосибирской области сформирована тройка лидеров партсписка, который возглавляет глава региона.

«Это показатель того, что мы идем одной дорогой, а значит, у нас все получится. Когда губернатор и председатель Заксобрания входят в тройку - это показатель той консолидированной работы, благодаря которой мы сегодня можем выполнять наказы, строить новые школы и самое главное – принимать участие в значимых федеральных программах. Все это возможно только при слаженной работе правительства, депутатов и всех уровней власти. И если мы будем все это объяснять людям, а нам есть что сказать, то мы - победим. И Сергей Титков и Игорь Умербаев сделают все, чтобы Татарский район участвовал во всех программах и процветал», - сказал во время выступления спикер Заксобрания.

Областной парламентарий Игорь Умербаев согласился с Андреем Шимкивом, что добиться больших результатов можно лишь работая в тесной связке с губернатором, Законодательным собранием, руководством района и главами муниципальных образований.

Депутат Законодательного собрания Сергей Титков считает, что у него достаточно большой опыт, чтобы успешно решать проблемы жителей округа. За последние пять лет его депутатской работы уже выполнено больше 80 процентов наказов избирателей.

Юлия Швец, руководитель Регионального исполнительного комитета «Единой России» уверена, что у Местных отделений партии в Татарском и Чистоозерном районах – хороший потенциал в предвыборную кампанию.

«Здесь живут неспокойные и очень активные жители. Хорошо, что у вас всегда много вопросов, идей и приложений. Вам не все равно, что происходит в районах, вы умеете эффективно решать проблемы, а это самое ценное и главное», - сказала Юлия Швец.