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По данным оперативного штаба на 10 утра 18 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 71 человека. 
Количество случаев заболевания коронавирусом в регионе – 1652, из них 105 детей. 638 человек выписаны по выздоровлению, 20 пациентов скончались. 
В отделениях реанимации сегодня находятся 65 человек. На ИВЛ – 21 пациент. 
В детскую больницу №3 госпитализировано 69 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом. 
Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1457. 
7 человек госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека находятся в Черепановской ЦРБ, 2 – в Сузунской, 1 пациент – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ. 
Всего в Новосибирской области провели 75 132 теста на коронавирус. 
Под медицинским наблюдением находятся 2097 человека, 14379 – сняты с наблюдения. 
За прошедшие сутки зафиксировано 231 обращение по поводу ОРВИ, 16 человек госпитализированы.
На 18 мая 2020 года на территории Татарского района больных коронавирусной инфекцией нет. Под медицинским наблюдением в условиях самоизоляции по месту проживания находится 20 человек, здоровы.
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Источник: Оперштаб  

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