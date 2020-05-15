- Аграрии Новосибирской области массово приступили к яровому севу. Посевная кампания в регионе идет ударными темпами – к севу яровых культур приступили все районы. Для проведения сезонных полевых работ сельхозпроизводителям направлено более 1 млрд рублей средств господдержки.

- Помним и гордимся. Имена героев-земляков, погибших на фронтах великой отечественной войны, появились на здании автовокзала.

- В Новосибирской области продлён режим самоизоляции параллельно с введением ряда смягчающих мер.

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- «Сад памяти», «свеча в окне», онлайн-концерт и поздравления ветеранов. О том, как прошёл главный праздник нашей страны в Татарске смотрите в нашем сюжете.

- В конце апреля был дан старт онлайн - конкурсу «Песни Победы в кино». Принять участие мог абсолютно любой человек, вне зависимости от профессиональной подготовки или возраста. Главное условие – песни обязательно должны быть из кинофильмов о Великой Отечественной войне. В День Победы члены жюри подвели итоги.