15 мая в администрации Татарского района состоялось заседание оперативного штаба по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке на территории района по противодействию завозу и распространению коронавирусной инфекции. На заседании был рассмотрен вопрос о соблюдении нормативно-правовых актов по защите населения Татарского района от ЧС по коронавирусу.

14 мая в Татарске работниками администрации совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и МВД был проведен рейд на предмет соблюдения дезинфекционных мероприятий при оказании услуг торговли, а также на предмет наличия и запаса дезинфицирующих средств.

1. Магазин «Низкоцен» - нарушений не выявлено;

2. Магазин «Ценопад» - вынесено предписание в связи с отсутствием дезинфекционного средства.

3. Магазин ОАО «Татарский маслокомбинат» нарушений не выявлено;

4. Магазин «Шанс» - вынесено предписание в связи с отсутствием дезинфекционного средства.

5. Магазин «Самый сладкий» - составлен протокол на не соблюдение дезинфекционных мероприятия.

15 мая проводилась проверка предприятий сферы услуг – парикмахерских и точек общепита. Результаты будут доложены позже.

Предпринимательскому сообществу, в том числе организациям и индивидуальным предпринимателям, наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции, направлена информация УФНС России об условиях получения субсидий.

На 15 мая составлено 72 протокола по ст. 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения населением при введении режима повышенной готовности на территории).

С 12 марта по 15 мая территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Татарском районе 52 гражданам выданы постановления о нахождении в режиме изоляции по месту проживания. Выдано 29 предписаний для Татарской ЦРБ им.70-лет. НСО о ежедневном медицинском наблюдении за соответствующими гражданами.

Штаб решил: продолжить работу в режиме повышенной готовности на территории Татарского района, соблюдая все меры по самоизоляции, выполняя Постановления Губернатора Новосибирской области.