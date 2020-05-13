Следственным отделом по городу Тогучин следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится проверка по факту гибели 9-летнего мальчика на одном из водоемов в городе Тогучин Новосибирской области.

Предварительно установлено, что 10 мая малолетний ребенок находился в гостях у своего дедушки. В послеобеденное время мальчик вместе со своими друзьями решил прокатиться на велосипедах. Они приехали к водоему, зашли в воду по колено и стали бегать. В какой-то момент 9-летний мальчик поскользнулся, упал в воду и стал тонуть. Дети испугались и побежали за взрослыми. В ходе проведения поисковых мероприятий тело ребенка было извлечено из водоема.

С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





Еще один несчастный случай с малолетним ребенком произошел в Новосибирской области. 12 мая в дневное время трое несовершеннолетних детей в городе Куйбышеве без присмотра взрослых пришли на искусственный водоем. Пока двое детей прыгали в воде, 9-летний мальчик отошел в сторону, наступил в яму и начал захлебываться. Так как ребенок не умел плавать, потерпевший утонул. По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

