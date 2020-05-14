«11 мая Президентом страны озвучен целый ряд новых инициатив, направленных на поддержку экономики, бизнеса и граждан. Фактически это третий пакет мер поддержки для экономики и социальных мер поддержки. В связи с тем, что набор таких мер уже достаточно обширен, поручаю Сергею Николаевичу Сёмке и Сергею Александровичу Нелюбову, каждому по своей компетенции – по экономике и социальной сфере, подготовить подробную информацию для доведения до предпринимателей и граждан с полным перечнем и условиями мер поддержки. Считаю, что это нужно сделать, также разместить эту информацию на официальных сайтах.

Далее, для регулярного информирования предпринимателей и граждан о ходе этой работы поручаю Сергею Александровичу Нелюбову и Сергею Николаевичу Сёмке с регулярной периодичностью, не реже одного раза в неделю, размещать текущую оперативную информацию о ходе предоставления мер поддержки, с указанием статистики, количества сумм, видов и направлений поддержки, как из федерального пакета, так и из нашего регионального пакета мер поддержки бизнеса и граждан. Сергея Игоревича Нешумова просьба держать на контроле регулярность и полноту предоставления этой информации через официальные каналы Правительства области и Оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Третье, немедленно приступить к реализации инициатив Президента, в сроки, которые были обозначены Владимиром Владимировичем, а также к понедельнику 18 мая подготовить предложения по третьему пакету региональных мер поддержки, которые мы могли бы принять на уровне Новосибирской области для дополнения инициатив главы государства», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Для справки.

К основным мерам поддержки, озвученные Президентом РФ Владимиром Путиным в обращении 11 мая 2020 года относятся:

1. На каждого ребёнка от 3 до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей. Президент вводит безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребёнка от трёх до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей, основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки. По 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3-х лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля по июнь); по ½ прожиточного минимума на детей от 3-х до 7-и лет из малообеспеченных семей (с 1 июня – разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 000 рублей на ребёнка, далее – ежемесячно) и по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка их семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь). Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребёнка. Президент всегда уделял особое внимание поддержке семей с детьми: в национальных проектах, в послании Федеральному Собранию, расширяя возможности и суммы материнского капитала, вводя новые выплаты на первенцев и т.д. Поддержка семей с детьми стала самой первой антикризисной мерой, принятой Президентом. Особое внимание к семьям сохраняется и сейчас – на стадии выхода из режима самоизоляции. В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей.

2. Зарплатные кредиты пострадавшим предприятиям по 2% с возможностью погашения всей суммы кредита за счёт государства. Президент вводит новую меру поддержки бизнеса – льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – ½ суммы. Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника. Президент подтверждает приверженность принципу – смысл государственной помощи бизнесу заключается в сохранении занятости и заработных плат.

3. Основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года будут отменены. Новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная Президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введённую ранее отсрочку по выплатам. Мера затронет около 1,5 млн предприятий.

4. Самозанятые граждане получат обратно выплаченные ими в 2019 году налоги. Граждане России, которые официально получили статус самозанятых и выплачивали налог на профессиональный доход, по решению Президента получат выплаченные в 2019 году деньги обратно. Кроме того, самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.