Приход храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Татарска Новосибирской области Каинской Епархии Русской

Православной Церкви (Московский Патриархат) оказался в тяжелом финансовом положении из за закрытия доступа прихожан и паломников во все помещения прихода в связи с карантином.



Напоминаем реквизиты для помощи храму:

Банковские реквизиты:

ИНН 5414102126 КПП 541401001

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СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ г.НОВОСИБИРСК

Кор.сч. №30101810500000000641

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или на карту Сбербанка 4279 4400 1175 6123