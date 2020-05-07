В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Татарского района в связи с распространением новой короновирусной инфекции в период праздничных и выходных дней проведение всех массовых мероприятия запрещено. Не важно, где мы будем находиться в это памятный день. Главное, отдать дань памяти своим дедам и прадедам. Жители Татарского района могут принять участие в онлайн –мероприятиях:

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», как символ уважения и памяти к подвигу победителей. В социальных сетях можно выложить фотографию своих дедов и прадедов и прикрепить георгиевскую ленточку;

- Всероссийская акция «Свеча памяти». Пройдет 8 мая. Акция проводится в формате «Свеча в окне». В 22.00 жителям необходимо зажечь свечи или фонарики в окнах своих домов в знак памяти о погибших в годы войны;

- Всероссийский проект «Сад памяти дома». Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте «Сад памяти». Посадить саженцы на своих приусадебных участках, снять фото или видео и опубликовать фото с хештегом #садпамятидома# на сайте «Сад памяти» с указанием в честь кого высажены саженцы;

- Всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн». Приглашаем принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Зарегистрироваться можно через сайт Бессмертного полка России polkrf. и социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» и выложить фотографии на интернет порталах. Сайт сгенерирует все фотографии и выстроит онлайн – полк. Трансляция «Шествия» запланирована на онлайн - платформах и портале «Бессмертного полка» 9 мая.

9 мая

- Концертная онлайн - программа «75-летию Победы в ВОВ посвящается». Видео праздничного концерта жители смогут увидеть в социальной сети «ВКонтакте» в пабликах «Татарск-онлайн» и «ОТС-Татарск» и социальной сети «Одноклассники» в группе «ОТС-Татарск»;

- Дайджест «Юбилею Победы посвящается». Подборка видео с праздничных мероприятий прошлых лет, посвященных Победе в ВОВ. Будет транслироваться при помощи интернет ресурсов. Данное видео жители смогут посмотреть в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» в группе «ОТС-Татарск»;

- 22:00 Татарский район присоединится к Всероссийской акции «Поем День Победы». Планируется воспроизведение песни «День Победы» массово на балконах и окнах через любую аппаратуру и средства связи.