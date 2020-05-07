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В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Татарского района в связи с распространением  новой короновирусной инфекции в период праздничных и выходных дней проведение всех массовых мероприятия запрещено. Не важно, где мы будем находиться в это памятный день. Главное, отдать дань памяти своим дедам и прадедам. Жители  Татарского района могут принять участие в онлайн –мероприятиях:

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», как символ уважения и памяти к подвигу победителей. В социальных сетях можно выложить фотографию своих дедов и прадедов и  прикрепить георгиевскую ленточку;

Всероссийская акция «Свеча памяти». Пройдет  8 мая. Акция проводится  в  формате «Свеча в окне». В 22.00 жителям необходимо  зажечь свечи или фонарики в окнах своих домов в знак памяти о погибших в годы войны;  

- Всероссийский проект «Сад памяти дома». Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте «Сад памяти». Посадить саженцы на своих приусадебных участках, снять фото или видео и опубликовать фото с хештегом  #садпамятидома# на сайте «Сад памяти» с указанием в честь кого высажены саженцы;

-  Всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн».Приглашаем принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Зарегистрироваться  можно через сайт Бессмертного полка России polkrf.  и социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» и выложить фотографии на интернет порталах. Сайт сгенерирует все фотографии и выстроит онлайн – полк. Трансляция «Шествия» запланирована на онлайн - платформах и портале «Бессмертного полка» 9 мая.

9 мая

 

- Концертная  онлайн - программа «75-летию Победы в ВОВ  посвящается». Видео праздничного концерта жители смогут увидеть в социальной сети «ВКонтакте» в пабликах «Татарск-онлайн» и «ОТС-Татарск» и социальной сети «Одноклассники» в группе «ОТС-Татарск»;

 

- Дайджест «Юбилею Победы посвящается». Подборка видео с праздничных мероприятий прошлых лет, посвященных Победе в ВОВ. Будет транслироваться при помощи интернет ресурсов. Данное видео жители  смогут посмотреть в социальных  сетях «ВКонтакте» и  «Одноклассники»  в  группе «ОТС-Татарск»;

 

- 22:00 Татарский район присоединится к Всероссийской акции «Поем День Победы». Планируется воспроизведение песни «День Победы» массово на балконах и окнах через любую аппаратуру и средства связи.

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