– Мы нашли возможность разрешить большей части наших предприятий, в частности промышленных и строительных компаний, приступить к работе. В этой ситуации бездумно копировать опыт Москвы и внедрять жесткий пропускной режим, наверное, было бы неправильно. Но мы к этому готовимся, в том числе готовим юридическую и технологическую базу по внедрению электронных пропусков», – заявил Травников в эфире «Вести. Новосибирск» 22 апреля.

При этом, по словам губернатора, власти планируют использовать электронные пропуска «в первую очередь для контроля перемещения автомобилей».

– Чтобы минимизировать количество бесцельных перемещений по нашему региону и развоза инфекции, – пояснил чиновник. – Надо признать, что сегодня большая часть заболевших сконцентрирована именно в Новосибирске.

Ранее электронные пропуска ввели для жителей Москвы. Единственный подобный опыт в Сибири внедрили в Красноярске. Там система, по заявлению властей, заработала 21 апреля, и бумажные справки от работодателя больше недействительны.

Напомним, 25 марта из-за пандемии коронавируса президент РФ Владимир Путин подписал указ о «нерабочих днях», которые должны были закончится 4 апреля. 31 марта почти все регионы России ввели режим так называемой «полной самоизоляции». Региональные власти вводили ограничения собственными нормативными актами, но решения принимались после совещания Путина с полпредами в федеральных округах. Гражданам, в зависимости от формулировок, «предписали», «рекомендовали» или в иной форме попросили остаться дома и не покидать жилье без крайней необходимости: походов в больницы, магазины и для того, чтобы выбросить мусор, прогулок с домашними животными в определенном радиусе от дома, а также на работу, которая не ограничена указом президента.

2 апреля Путин решил продлить режим «нерабочих дней с сохранением зарплаты» до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, но переложил на регионы решения по продлению или прекращению карантинных мер. В некоторых регионах режим уже продлили, в других — возобновляют работу некоторых компаний. Власти не вводили режим ЧС, который позволяет бизнесу и жителям приостановить обязательства в связи с форс-мажором. Государство не стало оказывать прямую финансовую помощь гражданам, ограничившихся кредитными каникулами, возможностью беспроцентных займов на выплату зарплат, отсрочками штрафов и пени за просрочку платежей по услугам ЖКХ. Мэр Москвы Сергей Собянин, например, заявил: «Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее».