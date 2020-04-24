В Новосибирской области выдана первая региональная выплата в размере 200 тысяч рублей молодому специалисту, трудоустроившемуся в сельском хозяйстве. Получателем господдержки стал молодой агроном из Татарского района.
Порядок предоставления единовременных выплат из областного бюджета молодым специалистам утвержден постановлением Правительства Новосибирской области от 3 марта 2020 года № 53-п. Документ регламентирует процедуру предоставления и размеры выплат.Так, с 1 января 2020 года размер поддержки составляет: 200 тысяч рублей – получившим высшее образование, 150 тысяч рублей – получившим среднее профессиональное образование. Согласно документу, молодой специалист должен трудоустроиться в течение года со дня окончания обучения на работу в организацию, осуществляющую сельскохозяйственное производство в сельской местности Новосибирской области. Затем заключается трехстороннее соглашение между министерством сельского хозяйства Новосибирской области, организацией, в которой работает молодой специалист, и самим молодым специалистом. Соглашение предусматривает обязательство получателя выплаты проработать в организации не менее двух лет. Первый получатель выплаты – Тарас Н. с отличием окончил Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина по направлению «Агрономия». Сам уроженец Татарского района Новосибирской области, он вернулся после окончания обучения в родное село и устроился главным агрономом в сельскохозяйственный производственный кооператив.Уже в ближайшее время региональные «подъемные» получат еще десять молодых специалистов – их заявления и документы рассмотрены в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области.