Дорогие читатели, в период самоизоляции мы объявляем новый видеоконкурс в «Одноклассниках»:
«Празднуй с ребенком!». Суть его в том, чтобы вместе с домочадцами порадоваться
светлому празднику Пасхи. Вы берете в руки любой музыкальный инструмент (хоть
маракасы) или даже акапельно исполняете любую пасхальную песню с младшенькими
членами вашей семьи, записываете это на видео (можно на телефон) и отправляете
к нам на почту [email protected], или WhatsApp
8-951-382-8416, или в личные сообщения в одну из наших интернет-групп. Мы
публикуем ваш ролик на страничках «Околицы» в соцсетях и редакционным советом
выбираем трех победителей, которые получат главные призы. Остальным – подарочки
за участие. Интересно будет и вам, и вашим деткам; а мы с нетерпением ждем
первые видео и выставляем ролик-пример с участием ведущей видеорубрики «Чудеса –
рядом» Елены Зыковой и ее крестницы Сони.
#Сибирская_околица, #Околица_видеоконкурс, #Чудеса_рядом, #ХВ, #Пасха, #дети_и_родители, #Татарск, #Чаны, #Усть_тарка, #НСО
«Празднуй с ребенком!». Суть его в том, чтобы вместе с домочадцами порадоваться
светлому празднику Пасхи. Вы берете в руки любой музыкальный инструмент (хоть
маракасы) или даже акапельно исполняете любую пасхальную песню с младшенькими
членами вашей семьи, записываете это на видео (можно на телефон) и отправляете
к нам на почту [email protected], или WhatsApp
8-951-382-8416, или в личные сообщения в одну из наших интернет-групп. Мы
публикуем ваш ролик на страничках «Околицы» в соцсетях и редакционным советом
выбираем трех победителей, которые получат главные призы. Остальным – подарочки
за участие. Интересно будет и вам, и вашим деткам; а мы с нетерпением ждем
первые видео и выставляем ролик-пример с участием ведущей видеорубрики «Чудеса –
рядом» Елены Зыковой и ее крестницы Сони.
#Сибирская_околица, #Околица_видеоконкурс, #Чудеса_рядом, #ХВ, #Пасха, #дети_и_родители, #Татарск, #Чаны, #Усть_тарка, #НСО
Источник: Газета "Сибирская околица"