11 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал Постановление Правительства региона о введении на территории Новосибирской области запрета охоты.
"В связи с угрозой распространения в Новосибирской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, обеспечения режима самоизоляции, Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Ввести на территории Новосибирской области ограничение весенней охоты в виде полного ее запрета в период с 16.04.2020 по 30.04.2020 включительно".
Источник: Администрация Татарского района