Компания «Омск-при город » скорректирует расписание электричек на период с 14 по 23 апреля. Всего будет изменено расписание шести поездов в связи с плановым ремонтом пути на перегоне Валерино – Колония, сообщила пресс-служба перевозчика.

14 апреля поезда № 6343/6673 Татарская – Колония – Омск отправятся со станции Татарская на 8 минут раньше – в 7:25 по новосибирск ому времени.

С 15 по 23 апреля поезда № 6343/6673 Татарская – Колония – Омск прибудут в Омск на 6 минут позже, в 9:42, а поезда № 6345/6663 отправятся со станции Татарская на 29 минут позже, в 16:29 по новосибирск ому времени, и прибудут в Омск на 27 минут позже, в 18:39.

С 15 по 22 апреля поезда № 6664/6346 Омск – Колония – Татарская будут отправляться из Омска на 6 минут позже, в 8:26, и прибывать на конечную станцию на 8 минут позже, в 12:25 по новосибирск ому времени. В эти же даты поезд № 6481 Московка – Лузино будет отправляться и прибывать на 23 минуты раньше, в 16:52 и в 17:53 соответственно.

22 апреля отправление и прибытие поезда № 6564 Называевская – Омск сдвинется на 6 минут позже, на 15:56 и 18:26 соответственно.