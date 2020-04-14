В связи со сложившейся ситуацией из-за коронавирусной инфекции и нахождением жителей Татарского района на самоизоляции депутат Совета депутатов Татарского района Тофиг Гусейнов провел ряд поездок.

Их целью стало оказание продуктовой гуманитарной помощи для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, одиноким пенсионерам, многодетным семьям. Для оказания помощи из Новосибирска было доставлено более 500 кг качественных продуктов. Это: овощи (морковь, картофель, лук, капуста), масло, сахар, макароны, крупы.

Депутат лично посетил многодетные семьи, социальные дома, одиноких пенсионеров, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в селах Казачий Мыс, Кочневка, Нововознесенка, Новотроицк, городе Татарске.

Планируется, что акция будет продолжена в период до завершения режима самоизоляции.

Тофиг Гусейнов не только оказал благотворительную помощь, но и выслушал проблемы семей и пенсионеров, пообщался с жителями округа. Так, например, у многодетных семей наиболее остро стоит проблема с жильем и работой.

Напоминаем, что любой житель Татарского района может направить обращение на имя депутата по электронному адресу: [email protected] или задать свой вопрос по телефону: 8-923-254-78-32.



