Добавить комментарий (1)

Первый случай коронавируса зафиксирован в Новосибирск ой области

18 марта подтвердился первый случай заражения коронавирусной инфекцией в нашем регионе

Пациентка находилась в Париже с 3 по 11 марта, почувствовала себя плохо 11 марта. Симптомы: першение в горле и температура 37,3.

14 марта прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом Аэрофлота прибыла в Толмачево утром 15 марта.

Сразу из аэропорта была госпитализирована в инфекционную больницу. В настоящий момент состояние пациентки удовлетворительное.В связи с первым случаем выявления коронавируса в регионе, в Правительстве Новосибирск ой области состоялось экстренное заседание оперативного штаба под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова. Определены меры по противодействию дальнейшему распространению инфекции.