«Пациентка, прибывшая из Франции, госпитализирована в инфекционную больницу сразу из аэропорта Толмачево 15 марта. Вместе с ней летели 99 пассажиров и 7 членов экипажа. Жителей нашего региона среди них – 63 человека. Адреса и паспортные данные всех установлены. В настоящий момент специалисты Роспотребнадзора, сотрудники МВД и врачи связываются с каждым, чтобы оценить состояние здоровья, выдать предписание о домашней самоизоляции и взять под медицинское наблюдение. У всех будут взяты пробы на коронавирус», – сообщил Константин Хальзов.

Информация, которая регулярно появляется в соцсетях и распространяется в мессенджерах о новых заболевших из Академ город ка и Бердска не соответствует действительности. Еще раз напоминаем – доверяйте только официальным источникам информации!

Всего под медицинским наблюдением в Новосибирск ой области на сегодня находятся 733 человека, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции или контактировавшие с инфицированными. Они здоровы, находятся дома на самоизоляции.

В инфекционную больницу №1 Новосибирск а госпитализировано 38 пациентов с признаками ОРВИ, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией. У 13 человек – тесты отрицательные, у 25 результаты проб еще не готовы.

В детской больнице №3, по-прежнему, находятся 4 ребенка с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, вернувшиеся из-за рубежа. У них также взяты пробы на коронавирус.

Вниманию пассажиров, прилетевших 15 марта в аэропорт Толмачево из аэропорта Шереметьево рейсом SU 1462 авиакомпании «Аэрофлот»! Если с вами еще не связались представители оперативного штаба, просим вас обратиться на региональную горячую линию по телефону 112.