Добавить комментарий (1)

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что постановление Правительства региона принимается в соответствии с рекомендациями федеральных органов власти и является продолжением системных мер, направленных на противодействие завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Мы будем принимать решение о введении режима повышенной готовности на территории Новосибирск ой области. Это не говорит о том, что мы вводим какие-то дополнительные жесткие меры. Все решения необходимые для предотвращения распространения эпидемии нами приняты в течение марта месяца, опубликованы были в понедельник. Но введение режима повышенной готовности дает дополнительную возможность органам государственной власти по контролю за исполнением тех решений, рекомендаций, которые ранее были выданы.

Что касается эпидемиологической ситуации – она спокойная, ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом на территории области нет. Организована полномасштабная система мониторинга за пребывающими на территорию новосибирцами. Под постоянным двухнедельным, ежесуточным контролем находятся те лица, которые прибыли из стран, где есть повышенные риски заболевания коронавирусом. Под особым медицинским контролем находятся все пациенты, которым поставлен диагноз пневмония. Также под контролем находятся те лица, по которым подтвержден контакт с заболевшим, в частности, те новосибирцы, которые летели одним рейсом с заболевшими кемеровчанами. Всего, на сегодняшний день, под таким контролем находятся более шестисот человек, у всех у них взяты анализы, ни одного подтвержденного случая на данный момент нет.

Другой эффект от таких мероприятий – это снижение общего уровня заболеваемости, можно сказать, традиционными заболеваниями – ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю уровень заболеваемости снизился еще на 5%, и он значительно ниже, чем заболеваемость в прошлом году, и средняя заболеваемость за последние пять лет.

Это лишний раз подтверждает, что вакцина это не панацея основной эффект дают карантинные мероприятия, что в принципе подтвердил тот же Китай, достаточно благополучно справившись с развитием эпидемии в течение трех месяцев. Поэтому в плановом порядке, без каких-то чрезвычайных мер, мы продолжим реализацию всех мероприятий, направленных на предотвращение распространения заболеваний, как традиционных ОРВИ и гриппа, так и нового вируса – коронавируса», – отметил Губернатор Новосибирск ой области Андрей Травников.

Как сообщил выступивший с докладом на внеочередном заседании Правительства региона заместитель Губернатора Сергей Сёмка, основная координационная работа замыкается на оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции – данный штаб возглавляет заместитель Губернатора Сергей Нелюбов. Необходимые поручения и рекомендация касаются работы министерств, органов местного самоуправления, а также образовательных, медицинских, спортивных и других организаций в регионе.

В соответствии с документом, в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации рекомендовано приостановить проведение на территории Новосибирск ой области досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности.

министерству здравоохранения Новосибирской области предписано обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций лицам, прибывшим с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции; организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования. Также министерству здравоохранения поручено обеспечить отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы. При отсутствии фильтр-бокса в соответствии с проектом здания обеспечить разделение потока приема инфекционных больных с признаками ОРВИ. Большой ряд поручений, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирск ой области, касается регионального минздрава. В частности,предписано обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций лицам, прибывшим с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции; организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования. Также министерству здравоохранения поручено обеспечить отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы. При отсутствии фильтр-бокса в соответствии с проектом здания обеспечить разделение потока приема инфекционных больных с признаками ОРВИ.

Государственным образовательным организациям региона предписано обеспечить принятие решений о свободном посещении учебных занятий обучающимися по решению их родителей (законных представителей); о переводе обучающихся на дистанционное обучение при наличии технических условий. Также поручено организовать для обучающихся, временно не посещающих занятия, передачу заданий с использованием электронной почты, систем обмена текстовыми сообщениями, официальных сайтов образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области предписано обеспечить введение режима повышенной готовности на территории соответствующих муниципальных образований, создать штабы по координации действий и сбору оперативной информации. предписано обеспечить введение режима повышенной готовности на территории соответствующих муниципальных образований, создать штабы по координации действий и сбору оперативной информации.

Гражданам при появлении первых респираторных симптомов рекомендовано незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций. При этом гражданам, побывавшим на территориях, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции рекомендовано передавать сведения о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на «горячую линию», организованную в при появлении первых респираторных симптомов рекомендовано незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций. При этом гражданам, побывавшим на территориях, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции рекомендовано передавать сведения о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на «горячую линию», организованную в Новосибирск ой области на единый номер телефона 112; соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому; обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории , осуществляющим деятельность на территории Новосибирск ой области, в частности, рекомендовано обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому; не допускать на рабочее место тех работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

Работодателям рекомендовано информировать вправление Роспотребнадзора по региону (тел.: (383) 220 26 78, e-mail: [email protected] ) в случае прибытия работников из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции.