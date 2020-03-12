- Куда обращаться, если я вернулся из Китая/Италии/Кореи/Ирана?

- Сообщить об этом нужно по телефону 112. Горячая линия помогает собрать данные о жителях нашего региона, которые вернулись из стран, где распространен корнавирус. Также по номеру 112 круглосуточно ответят на вопросы о профилактике этой инфекции.

- Какие страны в списке неблагополучных по коронавирусу?

Список стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу определяет Роспотребнадзор, перечень обновляют. Сегодня, например, к Китаю, Южной Корее, Ирану и Италии добавили Германию и Францию. Следите за новостями.

- Как досматривают рейсы в Толмачево?

В России пассажиров всех рейсов, прибывших из-за границы, проверяют дистанционно с помощью тепловизора. Если у вас не повышена температура, вы этого даже не заметите.

Прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, осматривают медики. Специалисты Роспотребнадзора их опрашивают, данные передают по месту жительства для наблюдения.

Новосибирск напрямую такие рейсы летали только из Китая и Кореи. С Китаем прямое авиасообщение приостановили ещё 5 февраля. 10 марта в 15.25 в Толмачево прибыл последний рейс из Сеула, который доставил россиян, пожелавших вернуться на родину.

Прямых рейсов в Новосибирск из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу сейчас нет. Тех, кто прилетает из таких стран транзитом, на границе, во время паспортного контроля, отслеживают пограничники. Они обязательно проходят медосмотр, сведения об этих пассажирах также собирает Роспотребнадзор.

Внутренние рейсы в настоящее время не встречают и не досматривают. Если человек прилетел из-за границы транзитом через Москву, Санкт-Петербург, Иркутск или любой другой город , его должны проверить там, в аэропорту прилета. А сведения передать по месту жительства. Если этого по какой-то причине не произошло, гражданину нужно проявить сознательность и сообщить о себе, вернувшись в Новосибирск . На горячую линию по номеру 112, или можно в свою поликлинику.

- Я вернулся из-за границы, у меня нет признаков ОРВИ, что я должен делать?

- Здоровые люди 14 дней находятся на карантине у себя дома под наблюдением своего терапевта. Измеряют температуру, следуют рекомендациям врача. Таким людям оформляют больничный на две недели. Они не должны выходить из дома и общаться с посторонними. Тут тоже необходима сознательность!

На десятый день после приезда у них берут анализ на наличие коронавируса. Если в течение двух недель насморк, кашель, одышка или другие симптомы ОРВИ не появились, а тест отрицательный, карантин прекращается. Сейчас в Новосибирск ой области под наблюдением находятся 282 человека. 447 человек уже сняты с учета.

- 14 дней не прошло, у меня поднялась температура. Что делать?

- Не паниковать! С момента начала эпидемии коронавируса в Китае, в Новосибирск е обследовали 44 человека, вернувшихся из «опасных» стран и заболевших ОРВИ меньше, чем через 14 дней после этого. Ни у одного коронавирусная инфекция не подтверждена.

Если во время инкубационного периода появились признаки простуды, нужно вызвать скорую помощь. Бригада врачей доставит взрослого в Инфекционную больницу №1, а ребенка – в детскую больницу №3.

- Где можно сдать анализы на коронавирус?

- Самостоятельно такой тест сделать нельзя. Его назначают тем, кто вернулся из стран, где распространен коронавирус, пациентам с клиническими проявлениями ОРВИ, прибывшим из таких стран. А также всем людям с пневмонией и тяжелыми формами ОРВИ, даже если они никуда не выезжали из страны.

- Сколько человек сейчас находится в больницах с подозрением на коронавирус?

- Во-первых, врачи таких пациентов называют иначе. Серьезных подозрений на коронавирусную инфекцию в Новосибирск е до сих пор не было. У всех пациентов отмечалась ОРВИ в легкой или средней форме. Врачи говорят в этом случае: «Пациенты с клиническими признаками ОРВИ, прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции». Таких на 11 марта – 7 человек. Двое детей и пятеро взрослых. У четверых тесты уже готовы, они отрицательные. Еще трое ждут результатов.