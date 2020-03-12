«Ряд массовых мероприятий мы отменили, готовим дополнительные решения. Скорее всего, мы отменим запланированные на более поздний период такие мероприятия как наши форумы – УчСиб, «Транспорт Сибири» и «Технопром». Такое решение готовится.

Для защиты жителей и гостей региона от вирусной инфекции могут быть отменены форумы УчСиб, «Транспорт Сибири» и «Технопром». В отношении Транссибирского Арт-Фестиваля некоторые решения тоже уже были приняты. В частности, по согласованию с организаторами мы исключили часть исполнителей из государств, которые находятся в зоне риска... Мы понимаем, что уважаемые люди не смогут пройти тут двухнедельный карантин, который необходим, до своего выступления. Сегодня мы рассматриваем вопрос: а можно ли в этих условиях вообще проводить фестиваль», — отметил губернатор.

Напомним, что ранее в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции был отменен ряд массовых мероприятий, в том числе, мероприятия фестиваля «Крымская весна», запланированные на 15 марта.

Для справки

В настоящее время в регионе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения Новосибирск ой области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирск ой области реализует необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции нового типа. Ведется плановая межведомственная работа. Усилен контроль в аэропорту Толмачево, проходят профилактические мероприятия на железнодорожном транспорте и в Новосибирск ом метрополитене. Определена схема маршрутизации больных, проведен инструктаж медработников, проверена готовность медицинских организаций.

С точки зрения бытовой профилактики, жителям Новосибирск ой области следует принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, полноценно сбалансированно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку. Также, если ощущается недомогание после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка заболевания, – рекомендовано незамедлительно обратиться в медицинскую организацию.

На сайте министерства здравоохранения Новосибирск ой области размещена дополнительная информация о мерах профилактики коронавируса.

Организована горячая линия Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200. В регионе запущена горячая линия на базе единого номера Службы 112.



