16 августа 2019 года в полицию обратились охотоведы с заявлением о том, что в 7 километрах от села Иванкино Каргатского района Новосибирск ой области обнаружены останки туши медведя. На место выехала следственно-оперативная группа. Дознавателем Межмуниципального отдела МВД РФ «Каргатский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а, г» ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по фотографии, опубликованной в социальных сетях, установили и задержали подозреваемого в незаконной охоте - 64-летнего жителя город а Обь Новосибирск ой области.

Как выяснили полицейские, подозреваемый находился на территории заказника в Каргатском районе, где, обнаружив медведя, убил его одним выстрелом из ружья. После этого мужчина сделал на фоне убитого медведя фотографию, которую впоследствии выложил в социальную сеть. Разделанную тушу животного и шкуру злоумышленник отвез на гусеничном тракторе по месту жительства.

В рамках расследования уголовного дела в качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у задержанного охотничий карабин. Сумма причиненного ущерба природным ресурсам Новосибирск ой области составила 300 тысяч рублей. Фигурант дал признательные показания и возместил причиненный ущерб в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.