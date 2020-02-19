19 февраля в 10.10 на 1145-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» произошло столкновение двух грузовых автомобилей MAN. По предварительной информации, один из автомобилей двигался со стороны Омска в сторону Новосибирска, другой во встречном направлении. В результате ДТП один из водителей - мужчина 1966г.р. скончался на месте, второй -1978г.р. с травмами различной степени тяжести госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают движение транспорта на участке автодороги и его безопасность. По факту ДТП проводится доследственная проверка. Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.
Источник: ГАИ НСО