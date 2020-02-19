С 1 по 17 февраля в Татарском районе произошло 13 пожаров (в прошлом году – 9, рост – 44%). На пожарах погиб один человек, травмированных не зарегистрировано. Основными объектами пожаров были частные дома и бани. Основными причинами пожаров послужило: нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

Несмотря на потепление за окном, отопительный сезон еще не скоро закончится. А значит, следует соблюдать меры пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления во избежание роста пожаров и гибели людей на них.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- досушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки бельё;

- применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);

- располагать вблизи от топящейся печи мебель, занавески и другие горючие предметы;

- перекаливать печи;

- размещать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе;

- закрывать заслонку печи на ночь.

Не оставляйте топящуюся печь без присмотра, даже ненадолго. Ни в коем случае не оставляйте наедине с топящейся печью маленьких детей!

Золу и шлак высыпайте только в отведенное безопасное место и проливайте водой.

По причине перекала печи, произошел пожар в бане по ул. Аэродромная, г. Татарск. По причине высыпания неостывшей золы в веранде, произошел пожар в доме в с. Увальское Татарского района.

Нарушения элементарных правил пожарной безопасности населением, приводят к значительным материальным затратам на восстановления строений после пожара, а порой и к трагическим последствиям.

Очень важно следить за состоянием кирпичной кладки печи в течение всего отопительного периода. Появление трещин опасно тем, что через них в жилые помещения могут попасть угарный газ и искры.

Ремонт и кладку печей доверяйте только специалистам. При установке металлических печей покупайте только сертифицированные изделия заводского производства.

Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон; 101- сотовые операторы, 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам ГУ МЧС России по НСО