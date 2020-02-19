Межрайонным прокурором проведена проверка деятельности администрации города Татарска по рассмотрению обращений граждан. Установлено, что в администрацию города Татарска в сентябре 2019 года поступило обращение жителя города по вопросу землепользования. В связи с неполучением ответа на обращение гражданин в ноябре 2019 года обратился в администрацию с повторным заявлением. Однако ни одно из обращений в установленный законом срок не рассмотрено, о результатах рассмотрения заявитель письменно не уведомлен. По представлению прокурора виновный в допущенных нарушениях закона специалист администрации привлечен к материальной ответственности. В отношении исполняющего обязанности главы города Татарска по постановлению прокурора мировым судом вынесено решение о привлечении к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в сумме 5000 рублей.