24 декабря в 14.50 в центральную районную клиническую больницу г. Куйбышева от магазин а ритуальных услуг по улице Достоевского бригадой скорой помощи был доставлен 52-летний местный с проникающим колото-резанным ранением брюшной полости с повреждением большого сальника. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления - 65-летнего ранее не судимого местного жителя.

Было установлено, что в 14.30 подозреваемый ударил ножом потерпевшего, с которым они не были знакомы, в ходе возникшей ссоры - потерпевшему не понравилось, как другой участник конфликта припарковал свой автомобиль, словесная перепалка переросла в драку с поножовщиной.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование.