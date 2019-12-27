25 и 26 декабря в ДШИ «Радуга» состоялась церемония награждения лучших спортсменов Татарского района «Спортивная доблесть». Глава района Ю.М.Вязов вручил Благодарности спортсменам – победителям соревнований различного уровня. За большой личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта по итогам 2019 г. спортсменов, ветеранов спорта, тренеров поблагодарили председатель Совета депутатов района А.И. Шмаков, депутат Заксобрания И.Р. Умербаев, и.о. главы города Татарска М.В. Фотьев, председатель городского Совета депутатов С.С.Серов, депутат районного Совета Р.С. Федореев.

В первый день прошло чествование взрослых спортсменов, во второй день – воспитанников детско-юношеской спортивной школы. На сцену были приглашены хоккеисты, боксеры, лыжники, самбисты, конькобежцы, легкоатлеты, стрелки, пловцы, футболисты, армрестлеры, штангисты, гиревики, игроки в лапту, волейбол, баскетбол, шашки и шахматы, участники соревнований по многоборью, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.





Вместе с юными спортсменами Благодарности получили их родители, а также спонсоры: Н.Н. Маковецкая - начальник филиала банка «Левобережный», Н.С. Белоус – гендиректор Татарского маслокомбината, О.В. Чубыкина – директор ООО «Оптима», М.А. Кимолаева – директор клиники «Ваша стоматология», М.С. Булкин – директор Татарского гортопа, предприниматели: Р.Р. Гейдаров, Л.И. Правко и Г.И. Орлова. За парней, которые в этом году пошли служить в армию, Благодарности получили родители. В концертную программу вошли песенные и танцевальные номера, а также выступление вокально-инструментальной группы «Аккорд» Центра детского творчества.

Спортсменов, ветеранов спорта, паралимпийцев, тренеров, учителей физической культуры, любителей спорта и болельщиков с праздником поздравил отдел физической культуры и спорта администрации Татарского района.

"С Новым годом, дорогие коллеги! Желаем в новом году держать курс только на успех, только на победу. Пускай вас ждут только первые места, вершины пьедесталов и несмолкающий гимн нашей великой страны. Желаем новых рекордов, новых планок и взлетов. Пусть прошлые ошибки и поражения лишь придадут упорства, пусть прежние старания и усилия непременно приведут вас к желаемым результатам, пусть новый год будет удачным и плодотворным для вас. Желаем крепкого здоровья, боевого духа, оптимистичного настроя и любви дорогих людей!", - говорится в поздравлении.