В городе Татарске Новосибирской области местный житель сжёг свой автомобиль – красный Subaru B4 потому, что устал его ремонтировать. Об этом сообщили в группе Новосибирск |Регион-54| в социальной сети ВКонтакте.

«Вот пацаны. Subaru эта мозги мне выносит уже полгода. Вылью полторашку бензина на неё. Пусть меня осудят, зато хоть лайков наберу», – говорит мужчина на видеозаписи, которая пестрит нецензурными выражениями. Именно поэтому редакция «Вести Новосибирск» отключила звук на ролике.

Сибиряк достаёт из машины личные вещи – документы, несколько бутылок пива и флешку. Ззатем демонстративно выливает бензин на переднюю панель и бросает спичку. Машина быстро вспыхивает.

«Пойду домой. Главное, чтобы салон до конца сгорел», – спокойно рассуждает автовладелец.

Дальше автор ролика здоровается с соседом и предлагает ему детали из пока ещё целого салона - кожаные сидения, и объясняет почему поджёг автомобиль.

Позже в кадре появляются пожарные машины. Предположительно, сотрудников МЧС вызвали соседи. Пожарные быстро потушили автомобиль, не вдаваясь в подробности причин возгорания.

«22 декабря в 10:27 по адресу улица Василевского,7 в городе Татарске был вызов. Загорелся моторный отсек и салон у автомобиля Subaru», – подтвердили информацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.





В социальных сетях ролик вызвал бурное обсуждение.

«Первый раз в жизни ставлю лайк,100% заслуженный, чётким пацанчикам. Пойду, свою Хонду сожгу», – пишет Макс Лео.

«Бомбануло у бедняги», – сочувствует Ксения Леонидовна.

«Отдал бы лучше, кому нужна. Глупый поступок в нетрезвом состоянии», – считает Наталья Комзюк.