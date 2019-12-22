Новогодние каникулы россияне предпочитают проводить в России; Новосибирская область становится всё более популярной. В России возросла востребованность проведения новогодних выходных не за рубежом, а не территории страны. По данным сайта momondo.ru, в Новосибирске почти на 50 % возрос интерес к внутренним путешествиям.

В десятке самых популярных внутренних направлений Новосибирская область заняла восьмое место – на территории Новосибирской области находится несколько горнолыжных курортов.

В отличие от ближайших к нам конкурентов по количеству поездок, цена билетов на курорты Новосибирской области не превышает 18 тысяч рублей.