В Новосибирской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении чиновника, обвиняемого в превышении должностных полномочий

Татарская межрайонная прокуратура проверила в администрации Северотатарского сельсовета исполнение бюджетного законодательства, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что с целью исполнения подпрограммы «Газификация Татарского района Новосибирской области на 2018-2022 годы» в 2018 году между администрацией сельсовета и ООО «Парус Нск» был заключен муниципальный контракт на строительство газопровода высокого и низкого давления в селе Северотатарское.

Вопреки законодательству о контрактной системе, условиям муниципального контракта глава муниципалитета незаконно подписал акт приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию при отсутствии выполненных в полном объеме работ, а также произвел их оплату в размере более 42 млн. рублей.

В этой связи межрайонный прокурор направил материалы проверки в порядке ст.37 УПК Российской Федерации в следственный орган для дачи правовой оценки.

По результатам их рассмотрения в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты в прокуратуре на контроль.