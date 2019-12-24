- В районном центре продолжаются работы по реконструкции железнодорожного вокзала и прилегающей территории

- Глава Татарского района Юрий Вязов во время большого интервью нашей съёмочной группе подвёл итоги уходящего года и обозначил основные задачи на год наступающий

- Улицы Татарска продолжают преображаться в преддверии Нового года. Этому способствует и украшенная центральная площадь, где расположилась главная ёлка Татарска, и переход фонтана в зимний режим работы и участие горожан в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

- 12 декабря, в День Конституции, состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам России

- Удивительные и талантливые люди из года в год продолжают радовать зрителей своим творчеством. 13 декабря в доме культуры «Родина» состоялся VI районный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Окрылённые надеждой»

- Любительский театральный коллектив «Светлая Галёрка» завершил своей постановкой «Год театра» в Татарске. Новый спектакль получил название «Пятиэтажка»

- Последний месяц уходящего года богат на спортивные состязания. Соревнования проходили в ледовом дворце спорта «Юность», на лыжной базе «Берёзовая роща» и спортивном комплексе «Космос»