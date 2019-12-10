область заметно опережает среднероссийский уровень. Обеды для учеников готовят, в основном, силами самих учебных заведений.
При этом организован строгий контроль качества сырья и готовых блюд, в том числе, лабораторный. За организацией детского питания всё более внимательно следят и родители. Кстати, именно общественники сигнализировали о практике так называемых «разных столов» для льготных категорий школьников и всех остальных.
Министр образования сегодня эти факты не подтвердил. Однако губернатор Новосибирской области ─ он вёл совещание по видеосвязи из Москвы ─ поручил досконально разобраться в ситуации.
В любом случае недопустимо, чтобы для детей организовывались разные столы, не зависимо от порядка финансирования школьного питания, подчеркнул Андрей Травников.
При этом организован строгий контроль качества сырья и готовых блюд, в том числе, лабораторный. За организацией детского питания всё более внимательно следят и родители. Кстати, именно общественники сигнализировали о практике так называемых «разных столов» для льготных категорий школьников и всех остальных.
Министр образования сегодня эти факты не подтвердил. Однако губернатор Новосибирской области ─ он вёл совещание по видеосвязи из Москвы ─ поручил досконально разобраться в ситуации.
В любом случае недопустимо, чтобы для детей организовывались разные столы, не зависимо от порядка финансирования школьного питания, подчеркнул Андрей Травников.
Источник: ГТРК Новосибирск