8 декабря в 11 час. 48 минут произошел пожар в надворной постройке (бане) расположенной на территории домовладения в Чановском районе Озеро Карачи . В результате пожара огнем повреждено помещение бани, а так же крыши бани и рядом расположенного гаража. В ходе тушения пожара работниками пожарной охраны в помещении бани обнаружен погибший мужчина 1965 г.р. По данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка. Предположительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановском у району напоминает:

Помните, что нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное – в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель. Даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами – они могут загореться. Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет. Ни в коем случае нельзя курить в гараже - близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут вызвать пожар.