5 декабря символическая кнопка запуска FM-вещания «Радио России» была нажата руководителем департамента информационной политики губернатора и правительства Новосибирской области Сергеем Нешумовым, директором Сибирского регионального центра РТРС Александром Отцецким, директором ГТРК «Новосибирск» Игорем Павловым и журналистом «Радио России» Светланой Чернявской. По словам Александра Отцецкого, чтобы максимального сохранить радиовещание «Радио России» в населенных пунктах региона филиал весь год работал над модернизацией радиосети. «Общая зона охвата населения вещанием радиостанции «Радио России» в Новосибирске и области составляет 2,7 млн человек. Это 97,6% жителей региона. Работы по модернизации аналоговой сети эфирного вещания радиоканала «Радио России» в FМ-диапазоне продолжаются», — рассказал Александр Отцецкий.

До 5 декабря приём радиоканала в FM-диапазоне (от 87,5 МГц до 108 МГц) был доступен только жителям Новосибирска, Маслянино и пос. Пролетарский Ордынского района. В других населённых пунктах вещание шло в УКВ (65,9 - 74 МГц). Транслирует радиостанцию в стереоформате 41 передатчик в населённых пунктах 24 районов области. В следующем году к ним прибавятся еще 14 передатчиков. В Татарске «Радио России» с 6 декабря вещает на волне 102,0 FM; в Чанах – 104,2 FM, (передатчик в Осинцево Чановского района – 102,2 FM); в Усть-Таркском районе – 102,5 FM (передатчик находится в Новосилише). Как сообщают «Вести-Новосибирск» уверенный приём программы «Радио России» будет вдоль дорог. Причём переключать или перенастраивать автомобильный радиоприёмник, передвигаясь из района в район, не надо: сервис RDS сам автоматически найдёт любимую программу на любой частоте. В ежедневный эфир «Радио России» входит семь региональных выпусков в будние дни в 7.10, 8.10, 11.10, 12.45, 17.45, 19.10 и 21.45. Напомним, что прослушивание «Радио России» вместе с «Маяком» и «Вестями FM» доступно через приемники цифрового ТВ.