Замдиректора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Олег Филиппов назвал регион «лидером» антирейтинга по числу криминальных абортов на форуме «Святость материнства».

По данным Минздрава, по общему количеству больничных и криминальных абортов лидирует Магаданская область – 78,2 аборта на 100 родившихся, Еврейская автономная область, 78 абортов, и Кузбасс, 63,1 аборта. Реже всего прерывают беременность в Чеченской Республике — 12,8 аборта на 100 родившихся, еще меньше показатели в Дагестане и Ингушетии, примерно по 11 абортов на сотню.

– В «лидерах» здесь Новосибирская область – почти 300 абортов вне больниц. Они есть, а их не должно быть в принципе. Этих женщин мы зачастую теряем. Надо обратить внимание на Сибирь и Дальний Восток, — цитирует «Российская газета» замдиректора департамента родовспоможения Олега Филиппова.