7 ноября в районном доме культуры «Родина» прошло торжественное мероприятие, посвящённое 85-летию вагонного депо станции Татарская. Всех присутствующих в зале поприветствовал Глава Татарского района Юрий Маркленович Вязов и наградил Почетными грамотами Главы Татарского района за добросовестный труд, и в связи с празднованием 85-летием со дня образования вагонного ремонтного депо станции Татарская.

С юбилеем поздравляли и награждали заслуженными наградами- председатель Совета депутатов Татарского района Александр Иванович Шмаков, начальник вагонного депо Татарская Андрей Сергеевич Сумин, начальник службы вагонного хозяйства Западно – Сибирской дирекции инфраструктуры Кудрявцев Василий Иванович, помощник депутата Законодательного собрания по Новосибирской области Сальников Николай Александрович, глава города Татарска Александр Иванович Шведов, исполняющий обязанности руководителя Новосибирского структурного подразделения Дорпрофжела - Таиров Олег Абдуллаевич и председатель первичной профсоюзной организации Вагонное депо Татарская Могутова Ольга Борисовна.

Свое творчество работникам и ветеранам вагонного ремонтного депо дарили: Валерий Карманов, Денис Репкин, Виталий Волокитин, образцовый коллектив театр танца «Калейдоскоп ритмов», вокальная группа «Россинка», Наталья Черепаха, Наталья Швецова, Евгения Дедова, Ольга Чужаева, ансамбль «Радуница», Евгений Семенов, Евгений Бирюков и многие другие участники художественной самодеятельности Татарского района.





- Уважаемые работники и ветераны вагонного ремонтного депо Татарская! Мы поздравляем вас с юбилеем! Пусть никогда вы не познаете неудач и бед на своей работе! Пусть каждый день становится для вас праздником, чтобы вы никогда не пожалели, что избрали именно эту профессию! - сообщается на сайте администрации Татарского района.