В Новосибирской области ведущий российский производитель медицинских изделий для интервенционной кардиохирургии компания «Ангиолайн» ввела в эксплуатацию новую производственную площадку в биотехнопарке «Кольцово» в рамках Международного форума технологического развития «Технопром – 2019». Объем инвестиций составил 500 млн рублей.

В расширенном производственном комплексе будут выпускать аортальные клапаны, стент-ретриверы для извлечения тромбов и аортальные стент-графты. Запуск новых мощностей позволит увеличить объем производства с 62 тысяч до 120 тысяч медицинских изделий в год.

Коронарный стент ─ уникальная разработка «Ангиолайна» ─ позволяет расширить сердечный сосуд для восстановления кровообращения. В России уже проведено около 150 тысяч кардиологических операций с использованием новосибирских стентов. Однако половину подобных операций по-прежнему делают с применением дорогостоящих зарубежных аналогов.

Новосибирская инновационная компания открыла новую производственную площадку с целью импортозамещения сердечных стентов без потери качества и по более низкой цене.

Сегодня компания ведет новые разработки, в том числе, импланта для лечения аневризмы аорты. Планируется заполнить такими изделиями до 90% российского рынка.