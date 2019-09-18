В четверг, 19 сентября, в межмуниципальном Татарском отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области состоится «горячая» телефонная линия по вопросам о земле и недвижимости. На вопросы ответит начальник межмуниципального Татарского отдела управления Росреестра по Новосибирской области Галина Александровна Краваль. Звонки принимаются с 11 до 12 часов по местному времени по телефонам: 8 (383-64) 2-40-65.