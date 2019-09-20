19 сентября состоялась 34-я сессия Совета депутатов Татарского района. В заседании, кроме 26 депутатов, приняли участие: и.о. главы района Ю.М. Вязов, С.С. Орлянский, замначальника управления по работе с территориями министерства региональной политики, О.И. Лазарчук, ст.помощник прокурора, главы сельсоветов, управленцы из районной и городской администраций, помощники областных депутатов, общественники.





Одним из решений принятых депутатами было назначение конкурса по отбору кандидатур на пост главы Татарского района. В состав конкурсной комиссии были утверждены И.В. Воронцова, районный депутат, А.Н. Архипов, председатель Совета добрых людей района и С.А. Метель, руководитель колхоза «Колос». Документы от кандидатов комиссия будет принимать с 3 по 18 октября. Финальный тур состоится 6 ноября.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие возраста 21 год, владеющие государственным языком Российской Федерации, отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату на должность главы района (далее кандидаты), установленным Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Татарского района, утвержденным решением сороковой сессии Совета депутатов Татарского района второго созыва от 30.07.2015 г. № 20.

Конкурс проводится в два этапа.

Первый этап конкурса проводится в форме письменного тестирования кандидатов. В ходе тестирования комиссия оценивает знание Конституции Российской Федерации, Бюджетного, Земельного кодексов, федерального законодательства, регулирующего вопросы организации местного самоуправления, муниципальной службы, противодействия коррупции, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Устава Новосибирской области, законов и иных нормативных правовых актов, Устава и иных муниципальных правовых актов Татарского района в части полномочий, осуществляемых главой Татарского района.

Второй этап конкурса проходит в форме собеседования и рассмотрения программ развития муниципального образования, представленных кандидатами.

По результатам конкурса комиссией оцениваются личные и профессиональные качества кандидатов: уровень профессионального образования, стаж и опыт работы, профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

В число требований к кандидатам на должность главы района включаются требования о соблюдении запретов и ограничений, установленных федеральным законодательством для лиц, замещающих муниципальные должности.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) две фотографии размером 3×4 см;

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету;

4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;

5) программу развития муниципального образования (предложения по улучшению качества жизни населения в Татарском районе);

6) документы, подтверждающие стаж работы (при наличии): копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

7) документы об образовании;

8) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (предоставляются по желанию кандидата);

9) обязательство в случае избрания главой района прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы района;

10) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации;

11) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

12) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

13) письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Документы представляются кандидатом лично.

Копии представленных документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.