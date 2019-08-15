Друзья, «Околица» проводит новую акцию: всего за 50 рублей ваше объявление от имени редакции может быть размещено сразу в трех соцсетях: «ОК», «ВК» и «Инстаграм». Объявление может быть любого объема с любым количеством фотографий. Такой пост в трех соцсетях делается только один раз, но зато вам не нужно будет ждать выхода газеты в среду, чтобы поделиться с жителями нашего региона своим объявлением.

Напомним, что коммерческие объявления могут появиться в соцсетях за 200 р. (за эту сумму публикуем вашу рекламу в течение 10 дней раз в сутки).



