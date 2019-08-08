Следственным отделом по город у Обь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирск ой области возбуждено уголовное дело в отношении 76-летнего жителя г. Новосибирск а по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Предварительно установлено, что 06.08.2019 в садоводческое товар ищество «Ивушка» прибыла компания с целью отметить день рождения 34-летнего владельца дачи.

В ходе празднования торжества около 20 часов на веранду своего дачного дома вышел недовольный 76-летний мужчина с ружьем из-за того, что на соседнем участке играла громко музыка. В это время компания стояла во дворе у автомобиля «Тойота» и общалась, а 76-летний сосед, произвел из ружья два выстрела, одним из которых причинил дробовое ранение в спину 34-летниму соседу по даче. После этого, ружье у мужчины отобрали приятели потерпевшего. Подозреваемый закрылся в своем дачном доме. Потерпевшего на автомобиле гости в короткие сроки доставили в ближайшее медицинское учреждение, где в ходе оказания медицинской помощи он скончался. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. Следователем изъято ружье и боеприпасы к нему, произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы трагедии. Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время продолжается производство следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.