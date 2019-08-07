Добавить комментарий (1)

Многим нравится фотографироваться на фоне городских достопримечательностей и выкладывать эти фото в сеть, согласны? Мы решили пробудить ваш энтузиазм, дорогие читатели, и сообщаем, что на страницах нашей газеты стартует новый фотоконкурс «В любимом городе, селе...».
Суть его проста: вы (одни или с друзьями, семьей) фотографируетесь на фоне достопримечательностей и просто красивых мест вашего города (или села, деревни). Что, например, может попасть в кадр? Вокзал, исторический памятник, церковь, торговый центр или живописный пейзаж – фантазию вашу не ограничиваем. Фотографии вы можете выкладывать в специально созданный фотоальбом «В любимом городе» в соцсети «Одноклассники» (кого нет в соцсетях – можете приносить нам в редакцию). Конкурс продлится до конца сентября (1 октября – подведение итогов). Лучшие фотографии мы будем публиковать на страницах газеты. А призовых места будет три, и определятся они по результатам голосов интернет-пользователей. Счастливчиков ждут приятные подарки от редакции. Спешите принять участие!
На фото: Светлана Крутова
Источник: Газета "Сибирская околица"